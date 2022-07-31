  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: Yarın yola çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: Yarın yola çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: Yarın yola çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamayla Ukrayna'dan tahıl sevk edecek ilk geminin yarın sabah yola çıkabileceğini duyurdu.

İlk tahıl yüklü geminin yarın sabah yola çıkması bekleniyor.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. 

Gemilerin Odessa Limanı'ndan çıkması için belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Kalın, ''Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın sabah yola çıkabilir'' açıklamasında bulundu. 

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Kubela bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edilmişti.

Etiketler tahıl sevkiyat ibrahim kalın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YSK'dan ''Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?'' sorusuna yanıt
Müge Anlı'nın acı günü: Babasını kaybetti
Yargıtay'dan emsal niteliğinde ''yıllık izin'' kararı
EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? AK Partili isim tarih verdi!
Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar...
Koronavirüs yeniden patladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada yüzde 60 arttı
ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı