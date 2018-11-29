Deutsche Bank'a kara para aklama operasyonu

DW Türkçe'nin aktardığına göre Frankfurt Savcılığı, Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait ofislerde kara para aklama şüphesiyle arama yapıyor. Aramayı yaklaşık 170 kişilik bir ekip

yapıyor.

İsmi kara para aklamaya karışan Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sylvie Matherath skandalla ilgili yaptığı açıklamada, "muhabir banka olarak müşterilerinin incelenmesinden sorumlu olmadıklarını" iddia etmişti.

Danimarka, Estonya ve ABD savcıları tarafından aylardır takip edilen kara para sandalıyla ilgili araştırma Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank'ın, Estonya'da bir şube aracılığıyla 200 milyar avro akladığını, buna da Alman Deutsche Bank'ın aracılık yaptığını tespit etmişti.