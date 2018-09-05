Dev havayolu şirketi uçaklarını satıyor

Norveç merkezli hava yolu şirketler grubu Norwegian Air, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan sipariş ettiği A320neo tipi uçaklardan 90 adetini satma kararı aldı.



Norwegian Air, ABD'li uçak üretisici Boeing ile Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan geçtiğimiz yıllarda toplam 210 adet B737MAX8 ile A320neo siparişi vermişti. Grup bünyesinde alınan finansal yapılanma kararı sonrası mevcut siparişlerden 90 adet A320neo'nun satılacağı açıklandı.



Norwegian Air Finans Direktörü Geir Karlsen tarafından yapılan açıklamada, filoda bulunan toplam 150 uçağın sayısının yıl sonuna kadar 165'e yükseleceği ifade edildi. Karlsen, mevcut siparişlerden 90 adet Airbus A320neo'nun yanı sıra grup bünyesinde uzun yıllardır hizmet eden bazı B737-800 tipi uçaklar için de yeni sahipler arandığını söyledi.



Planlanan uçak satışlarına müteakip olarak, 2022-2023 yılları arasında 30 ila 40 adet arasında yeni Boeing 737 MAX filoya dahil edilmesinin planlandığı belirtildi.



Norwegian Air geçtiğimiz hafta da filosundaki 6 uçağın satıldığını duyurmuştu.



Hava yolu grubu mevcut operasyonlarını filosunda bulunan Boeing 737 ve Boeing 777 Dreamliner tipi uçaklarla yürütüyor.