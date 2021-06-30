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Dev kripto para borsası Kraken, mevduat ücreti almayacak

Dev kripto para borsası Kraken, mevduat ücreti almayacak

ABD'li kripto para borsası Kraken, mevduat ücretlerini almama kararı aldı.

Kripto para birimlerinde sert düşüş devam ederken kripto para borsaları yeni hamlelerle cazibelerini artırmayı planlıyor. ABD'li kripto para borsası Kraken, mevduat ücretlerini 0'a indirdi.

Hemen uygulamaya konulan indirim ile birlikte 70'ten fazla dijital varlıkta mevduat ücretleri yüzde 0 oldu.

Şirketten yapılan açıklamada merkezsiz finansman ürün ve hizmetlerine de Kraken üzerinden ulaşılabileceği detayı yer aldı.

Etiketler kraken kripto para mevduat ücreti
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