Dolar ve altının gözü orada! Kritik gün geldi

Piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD enflasyon rakamları öncesinde dolar 13,50 TL'yi, ons altın da 1830 doları aştı.

Küresel piyasalar enflasyon sorunu ile mücadele ederken bu açıdan bakıldığında en kritik ülke ABD olarak öne çıkıyor. ABD’de enflasyonun seyrine göre Fed’in faiz artırım hamlesinde bulunacak olması küresel piyasaların tamamını etkileyecek hale geldi. Fed’in faizi artırmasıyla birlikte dolar tarafında güçlenme olacağı beklentisi hakimken Emtia tarafında da gerilemeler bekleniyor.

Ancak Altın bu fiyatlama beklentilerini terse çıkarma yolunu tercih etmeye başladı. Uzun süredir 1800 dolar civarında işlem gören altın ABD enflasyon verisi öncesinde ılımlı yükseliş göstermeye başladı. Birçok analist altının Fed’in faiz artırma ihtimalini çoktan fiyatladığını belirtiyor.

ABD’de bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik olarak beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

Rusya ve Ukrayna arasında olası bir savaşın dev ülkeleri de karşı karşıya getirme ihtimali altın fiyatlarını güçlendiriyor. ABD, AB ve NATO’nun Ukrayna’nın yanında yer alması, Rusya’nın ise Çin’i arkasına alıp savaşa girişeceği beklentisi altın fiyatlarında risk iştahını kabartıyor.

ONS ALTIN GÜÇLENİYOR

Fed’in faiz artırma ihtimali ve yüksek enflasyonun gölgesinde ons altın fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretmeye başladı. Ons altın güne 1830 doları aştı.