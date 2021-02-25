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  3. 25 Şubat 2021 22:23

Doları tutabilene aşk olsun! Dolar/TL 7,33'ü gördü

Son zamanlarda 7 TL'nin altına düşen dolar yükseliş ivmesi göstererek 7,33 seviyelerine kadar gelirken euro 8,93'ten işlem görüyor.

Doları tutabilene aşk olsun! Dolar/TL 7,33'ü gördü
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Dolar/TL tarafında yükseliş ivmesi etkisini devam ettirdi. Dolar 7.33 seviyesini gördü.

Türkiye’nin, temmuz ayıyla birlikte döviz borcu yükümlülüklerinin en yüksek olduğu ay olan şubatta, döviz kuru yükselirken ABD Doları TL karşısında 7.40’ı gördü.

Dolar/TL tarafında yükseliş ivmesi etkisini devam ettiriyor. Dolar/TL tarafında yükseliş ivmesi etkisini devam ettiriyor. Kur akşam saatlerinde 7.40 seviyesini gördü. TL, dolar karşısında yüzde 3,8 aşağıda seyrederken gelişen para birimleri dolar karşısındaki kayıplarını genişletiyor. Dolar/TL Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı.

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