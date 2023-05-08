Dünyanın en büyük 2'nci kripto para borsası Türkiye ofisini açıyor

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası ve önde gelen Web3 teknoloji şirketi OKX, Türkiye’deki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Borsa, önümüzdeki aylarda Türkiye'de bir ofis açmayı planlıyor.

Global kripto para borsası OKX, İsim Sponsoru ve Premium Ortak olduğu Blockchain Economy İstanbul Summit 2023 öncesinde kripto ekosistemi için oldukça önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’deki konumunu güçlendirmeye devam eden, kripto ve Web3 alanında dünyada attığı adımları Türkiye pazarında da başarıyla hayata geçiren OKX, önümüzdeki aylarda Türkiye’de bir ofis açmayı planlıyor.

Bu önemli gelişmeyle beraber OKX Başkanı Hong Fang, İnovasyon Direktörü Jason Lau ve Pazarlama Direktörü Haider Rafique Türkiye’de, Blockchain Economy İstanbul Summit 2023’te Türkiye pazarının önemli oyuncuları ve kullanıcılarla bir araya geliyor. OKX üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin OKX'in küresel genişlemesindeki önemi ile ülkenin Web3 ve blockchain inovasyonu potansiyeline dair görüşlerini paylaşacak.

“Türkiye'de ofis açmak OKX için çok önemli bir adım”

Türkiye’de ofis açma planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan OKX Başkanı Hong Fang, “Güvene dayalı bir sistemden güvene dayalı olmayan ve kullanıcılara finansal geleceklerinin kontrolünü ellerine alma gücü veren bir sisteme geçerken, Türkiye'de ofis açmak OKX için çok önemli bir adım. Türkiye bizim için önemli bir pazar ve kullanıcılarımızla güçlü ilişkiler kurmaktan ve kripto ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Türkiye’de ofis açmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan OKX Baş İnovasyon Sorumlusu Jason Lau, “Türkiye, kriptoya karşı güçlü iştaha sahip kullanıcı tabanıyla, önemli bir inovasyon ve blockchain merkezi haline geldi. Biz de bu gelişim doğrultusunda Türkiye'de fiziksel bir varlık oluşturmanın, Türk kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve kripto topluluğunun büyümesine katkıda bulunmaya yardımcı olacağına inanıyoruz." dedi.