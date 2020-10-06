Durmak yok, TL'de değer kaybına devam! Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede

Piyasalar dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yeni güne hafif bir düşüşle başlasa da rakamlar yine kritik seviyede. Dolar/TL 7,75 TL'den, Euro/TL 9,15 TL'den, Sterlin/TL 10,08 TL'den, altının gramı ise 476 TL'den işlem görüyor.

Altının ONS'u 11.911 dolar işlem görürken, gram altın 472/476 TL, çeyrek altın 766/781 TL, Cumhuriyet altını ise 3.152/3.182 TL alım/satım fiyatlarıyla güne başladı.

Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18,65 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 22,07 ile limon oldu.

TCMB, GELENEKSEL YÖNTEMLİ REPO İHALELERİNE DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği repo ihalelerine devam ediyor. 10 milyar liralık geleneksel repo ihalesinin vadesi 2 Kasım olarak belirlendi.

Uzmanlar, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini belirterek, bu hafta ABD'nin teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ile veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.