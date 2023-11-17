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Ekonomide iyi şeyler de oluyor: Türkiye'nin risk primi 3 yılın dibinde

Ekonomide iyi şeyler de oluyor: Türkiye'nin risk primi 3 yılın dibinde
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Ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvesini veriyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına indi.

Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan Türkiye'nin CDS'i son altı ayda yaklaşık 350 baz puan gerileyerek 350 baz puan seviyesinin altına indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son Enflasyon Raporu sunumundaki ifadelerinin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koymasıyla Türkiye'nin CDS'indeki gerileme yeniden hız kazanarak 3 Kasım Cuma günü 365 baz puan civarına inmişti.

Gerileme eğilimini sürdüren CDS bugün de 348,2 baz puanda bulunuyor.

Türk Lirası varlıklara yabancı yatırımcı ilgisini de yansıtan CDS düşüşü, devam eden jeopolitik risklere karşın TCMB'nin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimi artırmayı sürdürmesi, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sinyallerle birlikte devam ediyor.

AA

Etiketler türkiye cds kredi risk primi
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