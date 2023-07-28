Ekonomik güven endeksinde sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin temmuz ayında yüzde 1,8 azalarak 99,3 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 oldu. Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.

DHA