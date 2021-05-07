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Elon Musk'tan kripto para ve Dogecoin açıklaması

Ünlü iş adamı Elon Musk, kripto paralar ve Dogecoin konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milyarder iş adamı, yatırımcılara uyarıda bulundu.

Tüm dünyada hızla yayılan kripto paralara ilişkin olarak milyarder iş adamı Elon Musk açıklamada bulundu. Musk, kripto paraların umut vadettiğini ancak ihtiyatlı yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Kripto paralar arasında Dogecoin'in en büyük destekçisi olan Elon Musk aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

Musk, kripto paralara ilişkin olarak "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı yatırım yapılmalı" dedi.

Musk, Dogecoin yatırımcılarına "Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" açıklamasını yaptı.

Milyarder iş adamı Musk, Dogecoin'in kripto paraların kralı olma potansiyelinin bulunduğunu fakat bu sebepten dolayı Dogecoin'e her şeyi dahil etmenin doğru olmadığını belirtti.

Sonrasında Musk ABD'lilerin model Tesla araçlarını imzalayarak, aracına binerek uzaklaştı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Sınırsız sayıda bulunan, merkeziyetsiz olan Dogecoin'i popüler hale getiren isim Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Dogecoin fiyatlarında yükselişe sebep oluyor.

Etiketler elon musk dogecoin kripto para
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