Emlak Katılım Bankası genel müdürü istifa etti

Türkiye TOKİ'nin başlattığı ucuza sosyal konut projesini konuşurken sektörden dikkat çeken bir haber geldi. Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar istifa etti.

TELE1’den Fırat Yeşilçınar’ın ulaştığı bilgilere göre, Emlak Katılım Bankası tarafından bugün banka çalışanlarına gelen mail ile genel müdür Nevzat Bayraktar’ın istifa ettiği duyuruldu. Mailde, Bayraktar’ın 15 Eylül’de istifa ettiği duyuruldu.

Bayraktar’ın sağlık sorunlarını gerekçe gösterdiği bildirildi.