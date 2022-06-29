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En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL oldu

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL oldu

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL oldu.

Sabit gelirli vatandaşların gelirlerini artırmak ve enflasyon karşısında ezilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.

2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

3 bin 500 TL oldu
Değiştirilen madde ile birlikte en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.

Etiketler emekli aylık
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