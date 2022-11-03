Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) önce ekim ayı enflasyon rakamlarını paylaştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

ENAG'ın hesaplamalarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 7.18 arttı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 185.34 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından itibaren 10 Aylık (Ocak-Ekim) artış ise yüzde 115.82 olarak hesaplandı.

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

ENAG'ın ekim ayı enflasyon raporuna göre, en fazla aylık artış yüzde 21.5 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. Lokanta ve oteller kalemindeki artış yüzde 11.6, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8.46, ev eşyasında yüzde 6.09 oldu. Konut grubunda ise yüzde 1.92 düşüş görüldü.

TÜİK ise ekim ayı enflasyon verisini saat 10.00'da açıklayacak.



