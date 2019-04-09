Brent petrolün varili 71 doları geçti

Dün 70,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,29 dolardan açıldı. Daha sonra71.18 dolara kadar geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintileri ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya yaptırımlarının, petrol fiyatlarının 71 doların üzerine çıkmasında etkili oldu.

Uzmanlar, Libya'da devam eden iç çatışmaların da fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğunu ifade ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 71,15 ila 71,31 dolar aralığının direnç, 70,83 ila 70,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

69 DOLARDAN 71 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzine en son 2 Nisan’da 19 kuruşluk bir zam yapılmıştı. 19 kuruş zammın geldiği bu tarihte brent petrolün varil fiyatı 69.39 dolar seviyesindeydi. Bugün ise varil fiyatı 71 doların üzerine çıkmış vaziyette.

MOTORİNE HENÜZ ZAM YOK

Benzine gelen zammın ardından motorin fiyatlarında da bir artış bekleniyor. Basına yansıyan haberlerde motorinin litre fiyatında beklenen 13 kuruşluk artış henüz pompa fiyatlarına yansımadı.