Türkiye'ye doğalgaz müjdesi: Ucuzlayacak

Socar Türkiye Başkanı Vagif Aliyev Socar’ın Petkim’i Türkiye’den satın aldıklarında değerinin iki misli para verdiklerini belirterek “Çünkü biz Türkiye yatırımlarını stratejik gördük. Elimizi taşın altına koyduk. Şimdiye kadar Türkiye’ye yaptığımız yatırımlardan hiç para kazanmadık. Sürekli yatırım yapıyoruz. Türkiye’de 9 yıldır sadece gelecek için çalışıyoruz” dedi. Bakü’de ana sponsorluğunu Socar’ın üstlendiği 24. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nda konuşan Aliyev, TANAP’ın tamamlanması ile Türkiye’de hanelerin kullandığı doğalgaz fiyatlarının da ucuzlayabileceğini ifade ederek “Azerbaycan gazı her zaman ucuzdur” dedi. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Aliyev yeni petro kimya parkı kurmak için Türkiye’nin teşviğinin kaynak bulmak açısından önemli olduğunu belirtti.

ENERJİ AÇIĞININ YARISINI KAPATIR

Socar, İzmir’e Petkim büyüklüğünde yeni bir petro kimya parkı kurmak amacıyla teşvik için Ankara’da temaslarını sürdürüyor. Şirket, Star Rafinerisi, gaz boru hattı TANAP, Petlim konteyner terminalinin bitmesiyle Türkiye’nin 11 milyar dolarlık enerji cari açığının yarısı yani 5.5 milyar dolarlık açığı kapatacağı hesabını yapıyor. Yeni kimya parkının yatırım bedelinin 3 milyar dolar olması bekleniyor. Socar Türkiye Genel Müdürü Zaur Gahramanov, yeni kimya parkının da Petkim kadar üretim yapacağını ifade etti. Gahramanov, hem TANAP hem Star Rafinerisi hem Petkim hem de yeni kimya parkı projelerinin tamamlanması ile Türkiye’nin enerji cari açığının yarısının kapanabileceğini kaydetti.

‘OPERASYON ŞİRKETE DEĞİL KİŞİSELDİ’

Vagif Aliyev, FETÖ soruşturmaları kapmasında Socar ve Petkim’e yapılan operasyonların şirkete değil kişilere karşı yapıldığının altını çizdi. Aliyev, “Radikal grupların devlete etki etmesinin önü alınmalı” dedi.



