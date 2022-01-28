  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. EPDK, 2022 gaz tüketim tahminini açıkladı

EPDK, 2022 gaz tüketim tahminini açıkladı

EPDK, 2022 gaz tüketim tahminini açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahminini, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğal gazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

Öte yandan EPDK, bu yıldan itibaren uygulanmak üzere konu hakkında yeni karar alınıncaya kadar, iletim şebekesi asgari stok miktarını da 360 milyon 298 bin 645 standart metreküp olarak açıkladı.

 

Etiketler EPDK 2022 gaz tüketim tahmini doğal gaz tüketim tahmin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vatandaş 65 bin TL'lik ilandaki kardan otomobili gerçek sanınca...
Cumhur İttifakı için dikkat çeken iddia: ''Devlet Bey'in tepesi atmak üzere''
Değişimi olay olmuştu! Nagihan Karadere'nin bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı
Kadına şiddete linç girişimi kamerada! Mahalleli öldürüyordu
Millet İttifakı'nın ismi mi değişiyor ?
Habertürk'ten canlı yayında CHP'ye ''sansür''
Donduran soğuklara veda... Hava sıcaklıkları artıyor!
CZN Burak'ın eski halinden eser kalmadı! Adeta eridi
Ankara'da inanılmaz görüntü! 4 metrelik buz kulesini gören inanamadı
Eşi Mahmutyazıcıoğlu'nnu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken’den ilk paylaşım