  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Erdoğan'ın açıklaması sonrası tepkiler büyüyor: Yolu kapattılar

Erdoğan'ın açıklaması sonrası tepkiler büyüyor: Yolu kapattılar

Erdoğan'ın açıklaması sonrası tepkiler büyüyor: Yolu kapattılar

Karadenizli çay üreticileri, yaş çay alım fiyatları ve günlük kota ile alım yapılmasını protesto etti.

Karadenizli çay üreticileri, hem açıklanan yaş çay alım fiyatlarına, hem de günlük kota ile alım yapılmasına tepki gösterdi. Önceki gün Kemalpaşa Çaykur fabrikası önünde başlayan eylemler dün, Hopa'ya taşındı. İşçiler, “Düşük fiyatla çay alınması bu halka en büyük ihanettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir” demişti.

OdaTV'de yer alan habere göre çay üreticileri, Hopa Çaykur fabrikası önünde toplandı. Çaykur’a ilk kez çay satmadıklarını belirten üreticiler, kontenjansız çay toplayıp, fabrikaya sattıkları dönemler olduğunu hatırlattı.

Fabrika önünde toplananlara seslenen çay üreticilerinden Dursun Ali Koyuncu, "Fabrikanın önünde oturmakla, müdürle pazarlık yapmakla bu iş olmayacak. Eğer kademeli olarak kontenjanı arttırılmazsa, eşimizle dostumuzla toplanıp, perşembe günü daha büyük bir eylem yapacağız. Özel sektörün uyarılmasını istiyoruz. Düşük fiyatla çay almasınlar. Düşük fiyatla çay alınması bu halka en büyük ihanettir. Eylemimiz bir işaretti cüretimizi gösterdik" diye konuştu.

OdaTV.com

Etiketler karadeniz çay üreticileri yaş çay alım fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Saymaz: ''Soylu canlı yayına polis ordusuyla geldi''
Önce Dolar, sonra Euro şimdi de altın... Tarihi rekor geldi
Şoke eden bir iddia daha: ''Soylu talimat verdi, Peker'in adamları saldırdı''
Hülya Avşar'dan Masumiyet dizisi itirafı
Kılıçdaroğlu'nun koruma polislerine rüşvet gözaltısı
Ünlü çift teknede sarmaş dolaş yakalandı
İşin uzmanından altın fiyatları için dikkat çeken uyarı
Gökyüzünde şölen var... İki olay bir anda yaşanacak
Survivor'dan elenen isim belli oldu; konseye bu sözler damgasını vurdu
84 ay vadeli, 18 ay ödemesiz, faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı