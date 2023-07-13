Erdoğan'ın borçlanma yetkisini 3 katına çıkaran düzenleme kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın borçlanma yetkisini 3 katına çıkaran düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşülmeye devam ediyor.

Teklifin, Cumhurbaşkanı’nın borçlanma yetkisini 3 katına çıkaran 11’inci maddesi, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Maddeye göre; net borç kullanımı tutarı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından üç katına kadar çıkarılabilecek.