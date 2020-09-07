Esnaf gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi istiyor

AA’da yer alan habere göre yazılı açıklama yayınlayan Palandöken, salgının ekonomiye olumsuz etkisinin azaltılması için KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Gıda ve temizlik ürünlerinin bu dönemde vatandaşların en çok harcama yaptığı kalemler olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Pandemi devam ettiği sürece, gıda ürünlerindeki yüzde 8 ve temizlik malzemelerindeki yüzde 18 KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi hem halkımızı rahatlatacak hem de enflasyonun aşağı inmesine sebep olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, söz konusu ürünlerde KDV’nin düşürülmesiyle özellikle dar gelirli vatandaşların salgın döneminde rahat bir nefes alacaklarını belirterek, “KDV’nin düşürülmesi devleti zarara uğratmaz, aksine vergi gelirlerini artırır” ifadelerini kullandı.