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  3. 27 Ocak 2021 15:02

Esnafa kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.

Esnafa kira desteği ödemeleri başladı
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Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başladıklarını hatırlatarak, "Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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