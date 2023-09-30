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Eylül ayı enflasyonu açıklanıyor; işte tahminler

Eylül ayı enflasyonu açıklanıyor; işte tahminler
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Yeni hafta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Eylül 2023 üretici ve tüketici enflasyon rakamları ile başlayacak. Enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih de, ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon tahminleri de belli oldu.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.

İşte ekonomistlerin aylık enflasyon beklentileri ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları:

 

Aylar Ekonomistlerin
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (Yüzde)		 Aylık Artış
Beklentisi
(Yüzde)		 TÜİK Tarafından
Açıklanan
Artış (Yüzde)
Ocak 44,55 3,66 6,65
Şubat 51,57 3,52 3,15
Mart 49,56 2,86 2,29
Nisan 46,26 2,65 2,39
Mayıs 48,54 0,07 0,04
Haziran 42,07 3,91 3,92
Temmuz 61,01 9,07 9,49
Ağustos 65,51 7,32 9,09
Eylül 65,50 5,00 3 Ekim Salı
günü açıklanacak
Etiketler enflasyon beklentisi enflasyon eylül 2023 enflasyonu tüik üfe tüfe
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