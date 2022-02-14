Fed toplantısı ne zaman? Piyasaların gözü bu haberde

ABD Merkez Bankası (FED), enflasyon verisinin ardından olağanüstü toplantı kararı almıştı. İşte yatırımcının yakından takip ettiği Fed toplantısı hakkında detaylar...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları piyasalar tarafından yakından izleniyor. 10 Şubat'ta açıklanan enflasyon verisinin ardından Fed bir kez daha toplantı kararı aldı. ABD'de yıllık enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesine yükselmesiyle birlikte Fed'in mart ayında faiz artırma ihtimalini güçlendirdi. Gözler bugün yapılacak Fed toplantısına çevrildi. Peki Fed toplantısı saat kaçta yapılacak?

ABD'de enflasyonun yüzde 7.5 ile zirve yapmasının ardından yatırımcının gözü Fed toplantısına çevrildi. 11 Şubat'ta bir duyuru yapan Fed, 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 19.30'da olağanüstü toplanacağını açıkladı.

Fed yılın ilk toplantısını 26-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Komitenin bu yıl içinde 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımının 15-16 Mart 2022 tarihlerindeki ikinci toplantıda yapılması öngörülüyor.

Fed toplantı tarihleri şu şekilde:

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)



Fed faiz artırırsa ne olur?

Fed faiz kararı sadece ABD piyasası tarafından değil, dünya piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Fed yetkilileri arasında faiz artırma kararının ne kadar çabuk gerçekleştirileceği tartışılıyor.

Fed’in olası bir faiz artışı, gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımının doların değerini artırması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.