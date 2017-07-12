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  3. 12 Temmuz 2017 17:32

FED'ten beklenen açıklama geldi

FED Başkanı Yellen, 'Gelecek birkaç yılda ekonominin büyümesini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak için kademeli ilave faiz artışları muhtemelen uygun olacak.' dedi.

FED'ten beklenen açıklama geldi
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumu yayınlandı. 
 
Yellen, sunumunda, ülke ekonomisinin bu yıl ılımlı bir büyüme performansı sergilediğine işaret ederken, ilk çeyrekteki zayıflığın ikinci çeyrekteki toparlanmayla dengeleneceği öngörüsünde bulundu.
 
İş gücü piyasasının ocak-haziran döneminde aylık ortalama 180 binlik istihdam artışıyla güçlenmeyi sürdürdüğünü kaydeden Yellen, işsizlik oranının ise yüzde 4,4’e gerilediğini vurguladı.
 
Yellen, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin mayıs itibarıyla yıllık yüzde 1,4’e gerilediğine dikkati çekerek, "Öyle gözüküyor ki son dönemdeki zayıf enflasyon verileri, kısmen bazı belirli ürün fiyatlarındaki olağan dışı düşüşten kaynaklandı. Bu düşüşler hesaplamadan çıkana kadar yıllık enflasyonu aşağı çekmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı. 
 
"Kademeli ilave faiz artışları muhtemelen uygun olacak"
 
Sunumunda, "Komite, ekonominin federal fonlama oranının kademeli şekilde artırılmasına izin verecek şekilde gelişmesini beklemeye devam ediyor." diyen Yellen, şöyle konuştu:
 
"Gelecek birkaç yılda ekonominin büyümesini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak için kademeli ilave faiz artışları muhtemelen uygun olacak."
 
Yellen, "Fed, şu an ekonominin genel olarak beklenen gelişmeyi göstermesi durumunda bilanço küçültmeye muhtemelen bu yıl içinde başlamayı öngörüyor." ifadelerini kullandı. 
 
Enflasyonun iş gücü piyasasındaki sıkılaşmaya ne zaman karşılık vereceğine dair belirsizlik olduğunu kaydeden Yellen, "Federal hükümetin mali ve diğer politikalardaki olası değişimleri bir başka belirsizlik kaynağını oluşturuyor." şeklinde konuştu.
 
 

fed , açıklama , dolar