Altın alım-satımına yeni vergi geldi!

Bankalardaki vadesiz hesaplardan altın ve diğer kıymetli maden alımı kambiyo vergisi kapsamına alındı.

Buna göre, bazı altın alım-satım işlemlerinden binde 2 oranında vergi alınacak. Geçen sene de döviz alım-satım işlemlerine kambiyo vergisi getirilmişti.

Bir bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre; Hazine tarafından dün bankalara gönderilen yazıda, vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımlarının artık kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği belirtildi.

Buna göre fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden satım işlemlerinden, döviz alım satımında uygulandığı gibi binde 2 oranına kambiyo muamele vergisi alınacak.

Bu karar ile aynı gün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) 100 gram ve üzeri altın alımına bir gün valör uygulama kararı almıştı.



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