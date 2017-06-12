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  4. 12 Haziran 2017 12:04

Altın fiyatları düşüşe geçti

Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başlayarak 143,5 lira seviyesinde dengeledi.

Altın fiyatları düşüşe geçti
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Cuma günü,143,6 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, günü yatay seyirle 143,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yurt içinde birinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5 olarak açıklanmasının ardından düşüşünü sürdürerek saat 10.45 itibarıyla 143,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 960 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise cuma 1.266,4 dolardan haftayı tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay bir seyirle 1.267 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankası'na (Fed) odaklandığını belirterek, Fed'in faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in faiz artırımına gitmesi durumunda altının ons fiyatının 1.220 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceğini ifade eden Memiş, faizlerde bir değişikliğe gidilmemesi halinde ise 1.290 dolar direncinin takip edilebileceğini söyledi.

Yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin sakin seyrinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu belirten Memiş, teknik açıdan bugün altının gram fiyatında 143 liranın destek, 144,5 liranın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA

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