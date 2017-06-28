Altın yükselişe geçti

Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi'nin euronun güç kazanmasını beklediği şeklindeki yorumları ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ABD para birimine fazla destek vermemesinin ardından yükselişini ikinci güne taşıdı.

Altının onsu Salı günü yüzde 0.2 yükseldikten sonra yüzde 0.4 daha değer kazanarak ons başına 1,251.48 dolara tırmandı.

Bu hafta işlemlere, Pazartesi günü düşüşe neden olan ve Salı günü muhtemelen tersi yapılan, hatalı olduğundan kuşkulanılan işlem damgasını vurdu.

Euro dolar karşısında, Draghi'nin yukarı yönlü yorumları ve Yellen'ın konuşmasının fazla şahin bulunmamasının etkisi ile 10 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Salı günü Ekim ayından bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdikten sonra yüzde 0.6 geriledi.

Spot altın yılbaşından bu yana yüzde 9.1 yükselirken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi aynı dönemde yüzde 6.2 geriledi.

Australia Bullion Co. baş ekonomisti Jordan Eliseo, "Altın zayıf dolardan faydalandı, ancak bunun bir kısmı şişmen parmak satışının geri alınması olabilir. Zira yüksek faizler desteğin kısıtlı olmasına neden oluyor" dedi.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, Salı günü 7 baz puan yükselerek yüzde 2.21'e çıktıktan sonra 1 baz puan düştü.

Spot gümüş yüzde 0.6 yükselerek ons başına 16.7575 dolara çıkarken, platin yüzde 0.3 yükselerek ons başına 921.42 dolara ve palladyum yüzde 0.2 değer kazanarak ons başına. 862.60 dolara ulaştı