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  4. 21 Ekim 2019 20:48

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forum'da Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak yıl sonu enflasyonu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu. Albayrak "Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya düzeni sorunlara çare olmuyor. Küresel ekonomik gerileme endişesi var. Yeni düzen karşılıklı saygıya dayalı olmalı. 2030'a kadar Hindistan ve Çin'in milli geliri G-7'den daha fazla olacak. Artık petrol satın alma anlaşmaları bile ülkeler arasında ABD dolarından bağımsız olarak imzalanıyor.

"GEÇEN YILA GÖRE CARİ FAZLADA REKOR KIRDIK"

Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi. 17 senede Türkiye ulaşım ve iletişimde çok güçlü bir altyapı oluşturdu. Ekonomi iç ve dış şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Türkiye geçen yıla göre cari fazlada rekor kırdı. Önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz.

Yapısal reformları uygulayarak sağlıklık, uygulanabilir ve dengeli bir büyümeyi hedefledik. Pozitif büyüme bekliyoruz. Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz.

 
Türkiye'de 3,6 milyon mülteci var. Bölgede DEAŞ ve YPG terörüyle uğraşıyoruz. 40 milyar dolardan fazla harcadık, bu da ekonomiyi etkiliyor.

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