SON DAKİKA
DARBECİ GENERAL SEMİH TERZİ'NİN EŞİNE 18 YIL HAPİS
Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı
Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı
Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı
Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı
Sosyal medyada herkesi böyle kandırdılar !
Sosyal medyada herkesi böyle kandırdılar !
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Grip kabusu tarih oluyor ! Sadece 1 gün sürecek...
Grip kabusu tarih oluyor ! Sadece 1 gün sürecek...
Bankada parası olanlar için kritik uyarı !
Bankada parası olanlar için kritik uyarı !
e-Devlet'te soyağacı sorgulamaya yeni sistem geliyor !
e-Devlet'te soyağacı sorgulamaya yeni sistem geliyor !
Hakkari'de kahreden kaza: 1 şehit, 2 yaralı
Hakkari'de kahreden kaza: 1 şehit, 2 yaralı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 12 Şubat 2018 13:32

Bank Asya'nın boğaz manzaralı villası satışa çıkarıldı

TMSF'nin denetimindeki Bank Asya'nın sahibi olduğu gayrimenkuller satışa çıkarıldı. Bankanın gayrimenkulleri arasında Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir villa da bulunuyor.

Bank Asya'nın boğaz manzaralı villası satışa çıkarıldı
A+ A-

FETÖ soruşturması kapsamında TMSF denetimine geçen, geçen yıl da İstanbul Ticaret Mahkemesi’nin iflasına karar verdiği Bank Asya’nın gayrimenkulleri satışa çıkarıldı. Söz konusu satışları, oluşan iflas idaresi yapıyor. Bankaya ait varlıklar oluşturulan site ile tanıtılıyor. Belirlenen varlıklar arasında Beşiktaş Bebek’te bulunan lüks bir villa da bulunuyor.

Boğaz manzaralı villa için belirlenen bedel 25 milyon 500 bin TL. Satışa konu taşınmazı almak isteyenlerin 20 Şubat’a kadar tekliflerini sunmaları gerekir. Tekliflerin dikkate alınması için 750 bin lira tutarında nakit teminatın da belirlenen hesaba yatırılması gerekir.

İhale 21 Şubat günü iflas idaresi tarafından yapılacak. Sitede, batık Bank Asya’nın satışa konulan Türkiye genelindeki gayrimenkullerin sayısının 550’ye yakın olduğu anlaşıldı.

gayrimenkul , bank asya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM