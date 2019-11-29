Dış Ticaret Açığı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat ekimde 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0.1 düşüşle 15.66 milyar dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17.47 milyar dolar olarak hesaplandı. Ocak-ekim döneminde ise ihracat yüzde 2 artışla 141.41 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 12.8 düşüşle 165.95 milyar dolara geriledi.

Verilere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 ekim ayında yüzde 96.9 iken, 2019 ekim ayında yüzde 89.6’ya geriledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 4 Kasım’da açıkladığı Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre Özel Ticaret Sistemi’ne göre dış ticaret açığı ekimde yüzde 256 artarak 1.77 milyar dolar olmuştu.