Dolar 1,5 ayın rekorunu kırdı; gözler FED başkanında

Dün 5.7905 ile yaklaşık 1.5 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.82 değer kazancıyla 5.7620'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,05 üzerinde 5.7650 seviyelerinde alıcı buluyor.

Euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0.26 azalışla 6.3840'tan, sterlin/TL de yüzde 0.36 değer kaybıyla 7.0430'dan işlem görüyor. Avro/dolar paritesinin ise dün 1.11 kritik sınırının altına inmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürdüğü, yüzde 0.12 değer kaybıyla 1.1070 seviyelerinde dengelendiği görülüyor.

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL için 5.75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5.85'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5.6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

23 Ağustos 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 443,70 lira, satış fiyatı ise 454,80 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 277,25, satış fiyatı 277,34 liradan işlem görüyor.

PİYASALARA YÖN VERECEK

Fed’in temmuz toplantı tutanaklarından net bir sinyal alınamaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın bankaya faiz indirimi baskıları yapması ve Fed yetkililerinin para politikasında ayrışmaları ise bugün Jackson Hole toplantısında (TSİ 17.00) Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajların önemini artırıyor.

Analistler, Powell’ın toplantıda bankanın para politikası duruşu ve gelecek dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair yapacağı açıklamaların piyasaya yön vereceğini söyledi.