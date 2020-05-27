Dolar, Euro ve Altın yeniden yükselişe geçti! Bayram sonrası ilk rakamlar

Koronavirüs salgını etkisiyle 7.26 ile tarihi zirveyi gören, ancak Türkiye'nin Katar ile yaptığı Swap anlaşması sonrası düşüşe geçen dolar/TL Ramazan Bayramı'nın ardından yeni güne 6,77 TL'den başladı

Euro/TL ise 7,41'den işlem görüyor.

Yeni güne önceki kapanışın yüzde 0,31 gerisinde başlayan altının gram fiyatı, 3834 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın 609 TL, Cumhuriyet altını da 2 bin 484 TL'den satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.707,63 dolarda yer alıyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

ALTIN VE DÖVİZ VERGİSİ ZAMLANDI

Kambiyo muamelelerinde döviz satış tutarı üzerinden yüzde 1 vergi alınması kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi gazetede yayımlandı. Böylece altın ve döviz alış ve satışında uygulanan vergi, 5 kat artırılarak binde 2’den %1 düzeyine yükseltildi.

Altın ve döviz vergisine P0 zam!