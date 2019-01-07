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  4. 07 Ocak 2019 18:20

Dolar yine kritik seviyede !

Güne 5,30 TL seviyesinde başlayan ABD Doları yeniden yükselişe geçerek 5,39 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro da 6,18 TL'den işlem görüyor.

Dolar yine kritik seviyede !
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Gün içinde en düşük 89 bin 281 puanı ve en yüksek 90 bin 228 puanı gören Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün sonu işlemlerinde yüzde 1.24 artışla 89 bin 935 puanda.

DHA'nın haberine göre, BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.81 artışla 117 bin 935 puana yükseldi.

 

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Aralık ayında yabancı yatırımcılar 57 milyon 344 bin 982 dolarlık net satış gerçekleştirdi. 2018 yılının tamamında yabancı net satışları 2.01 milyar dolara ulaştı.

Borsa İstanbul, Kasım ayında yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, Aralık'ta yabancıların alım işlemleri 5 milyar 934 milyon dolar ve yabancıların satım işlemleri 5 milyar 991 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, yabancıların toplam işlem hacmi 11 milyar 985 milyon dolar oldu.

Yabancı yatırımlar 2018 yılının tamamında 122.1 milyar dolar alım işlemi, 124.1 milyar dolar satım işlemi gerçekleştirdi ve yabancıların net satım işlemi yılın tamamında 2 milyar 11.7 milyon dolara ulaştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.69 ve yüzde 19.71 düzeyindeler.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3190 lirayı ve en yüksek 5.3958 lirayı gördükten sonra 5.39 – 5.40 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0672 lirayı ve en yüksek 6.1911 lirayı gördükten sonra 6.18 – 6.19 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7759 lirayı ve en yüksek 6.8952 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında hareket ediyor.
 

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