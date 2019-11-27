Doların ateşi çıktı ! İşte piyasalarda günün ilk rakamları

Küresel piyasalarda ise ABD ve Çin’in ticaret anlaşmazlığına yönelik iyimser beklentiler risk iştahını artırıyor. TL’de kısa vadeli yön belirleyen gelişme ise ABD-Türkiye ilişkileri.

Dolar/TL, bu sabah 5.77 seviyesinin hemen altında güne başladı.



Euro/TL ise 6.35 civarında hareket diyor. Kurların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.



27 Kasım altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 269 liradan, çeyrek altın 440 liradan, cumhuriyet altını ise 1.813 liradan işlem görüyor.

ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin attığı adımlar kaygı verici

S-400 ETKİSİ

ABD Türkiye’ye, S-400’den vazgeçmesi için çağrıda bulunurken Türkiye ise bunun söz konusu olmadığı mesajı veriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son ABD ziyaretinde de görüşmelere konu olan bu gelişme dün ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri artırarak TL’de dün satış baskısı yarattı. TL’de baskı hissedilse de bankacıların söylemiyle bu baskı “oldukça sınırlı”.

Erdoğan kısa süre önce ABD’ye bir ziyarette bulunurken görüşmeleri “aradaki birçok soruna kökten çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik” söylemiyle özetlemişti.

Son dönemde ABD’li yetkililerin açıklamalarında, Türkiye’nin Washington ile yaşadığı çıkmazı çözüme kavuşturmak için S-400’lerden “kurtulması” gerektiği söylemi öne çıkıyor. Ancak bu Türkiye’de kabul görmüş durumda değil.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.