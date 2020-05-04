Enflasyon rakamlarına dolardan ilk tepki

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık enflasyon yüzde 10,94 olarak gerçekleşti.

Haftaya 7 lira seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, enflasyon rakamlarının ardından 7.03 civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.

Geride bıraktığımız hafta, Avrupa ülkelerinin corona virüs salgınında zirvenin geçildiğine ilişkin temkinli işaretler vermesi ve ABD'de vaka sayısının bu ayın en yavaş artışını gerçekleştirmesinin ardından son yedi haftanın en büyük haftalık kaybına yönelerek düşüş eğilimine giren altın fiyatları, yeni haftaya değer kazancıyla başladı.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Altının gram fiyatı 383,93 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lirada, Cumhuriyet altını ise 2.515 lirada yer alıyor.

Ons altın ise 1.700,07 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Dünya piyasalarında corona virüse bağlı gelişmeler takip edilirken bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek.

Altın rakamları için kritik uyarı