FED yabancı bankalar için kredi kolaylığı başlatacak

ABD Merkez Bankası (Fed) yabancı merkez bankalarının koronavirüs krizi süresince dolara erişimini sağlayacak bir imkan başlattı. Buna göre yabancı merkez bankaları ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında cinsindeki gecelik dolar alabiliyor olacak.

Program 6 Nisan'da devreye girecek ve en az 6 ay boyunca faal olacak.

Fed'den yapılan açıklamada bu imkan ile dolar takas (swap line) imkanına sahip olmayan ülkelerin de dolara erişim sağlayabileceğine dikkat çekilerek, "(bu imkan) menkul kıymetlerin açık piyasada satışı dışında alternatif ancak geçici bir ABD doları kaynağı oluşturarak ABD Hazine tahvili piyasasının sorunsuz işlemesine yardımcı olacak" denildi.



Türkiye ile ABD merkez bankaları arasında dolar swap hattı bulunmuyor. ABD Hazinesi'nin verilerine göre Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşların elinde Ocak itibarıyla yaklaşık 2.8 milyar dolar değerinde ABD Hazine tahvili bulunuyor.