FED'in faizi sıfırlaması sonra dolar ve euro tırmanışa geçti!

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, corona virüs salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,37 civarında hareket ediyor. Euro/TL 7,14 seviyesinde.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,1140, dolar endeksi yüzde 0,7 azalışla 98,1 seviyelerinde bulunuyor.

Altının gram fiyatı yeni haftanın ilk sabahında 313 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 522 lira, cumhuriyet altını 2,154 liradan satılıyor.

Döviz piyasalarında sert hareketlerin yaşandığı geçen hafta dolar/TL, en düşük 6,0931 en yüksek 6,3380 seviyelerini gördü. Dolar/TL, cuma gününü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,3337'den tamamladı.

Küresel piyasalarda devam eden corono virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi ikinci kez sürpriz faiz indirdi. Fed, politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığından yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, aynı zamanda 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurdu.

Bu gece yapılan açıklama ile de birçok gelişmiş ülke merkez bankası, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

Analistler, bugün yut içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, küresel ölçükte corona virüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,35'in direnç, 6,25'in destek konumunda takip edileceğini kaydetti.

MERKEZ BANKALARINDAN SWAP HAMLESİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

Merkez bankalarının bu swap hamlesinin, son haftalarda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını endişeleriyle yükselen ABD dolarına erişmek için bankalar ve şirketler tarafından yapılan masrafları düşürmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ HAMLESİ

Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8,00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6,00'ya çekilecek.

Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak.