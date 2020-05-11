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  4. 11 Mayıs 2020 08:56

Hac ve umre ücretlerinin iadesi için başvurular başladı!

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında umreye gidemeyenlerin para iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya adrese elden teslim için internet üzerinden başvurular başladı. Kaynak: Umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin başvurusu başladı

Hac ve umre ücretlerinin iadesi için başvurular başladı!
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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında umreye gidemeyenlerin para iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya adrese elden teslim için internet üzerinden başvurular başladı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı. 

Vatandaşlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru yapabilecek.

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