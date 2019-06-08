İşsiz vatandaşa umut verecek haber !

Almanya, Avrupa Birliği dışından gelecek nitelikli elemanlara kapıları açan yasayı onayladı. Mesleğinde uzman olanlar 6 aylık vizeyle gidip Almanya'da iş arayabilecek. İş bulursa da kalacak.

Federal Meclis’te yapılan oylamada, nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa tasarısı, 257’ye karşı, 369 oyla geçti. Eyaletler Meclisi’nden de geçmesi beklenen yasa 2020 başında yürürlüğe girecek. Yeni yasa “AB vatandaşı olmaya yabancıların, yüksek okul veya meslek eğitimi diplomaları bulunması, bu alanlarda mesleki yeterlilikleri ve Almanya’da uygun iş sözleşmeleri almaları” halinde Almanya’ya yerleşmelerine izin veriyor.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR

Yasanın ayrıntılarına göre, bu özellikleri taşıyanlardan öncelikle dil bilmeleri de aranacak. Şartları tamamlayanlar, altı ay süreyle Almanya’ya girebilecek ve bu süre içinde geçimini kendi sağlayacak. Mesleki eğitimine ya da yüksek eğitimine uygun iş bulduğunda ise, çalışma ve oturma izni alacak. Almanya’ya yerleşebilecek.

Özellikle sağlık ve inşaat sektöründe nitelikli eleman açığı çekilirken, ayın şekilde bilişim sektöründe de büyük açıklar bulunuyor.

KİMLİĞİ GİZLEMEK SINIR DIŞI NEDENİ

Öte yandan, ülkeye yasa dışı yollardan giren veya iltica talepleri reddedilenlerin kolay sınır dışı edilmesini öngören tasarı da kabul edildi. Nereden geldiğini kasıtlı olarak gizleyen, gitmemek için kimliklerini yok edenler artık sınır dışı edilebilecek. Sınır dışı edilmek üzereyken ortadan kaybolmaları engellemek için de bu kişiler gözaltında tutulabilecek. İlticacının kimliğini gizlemesi de sınır dışı için bir sebep sayılacak.

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