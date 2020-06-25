İşte dolar, euro ve altında Merkez'in faiz kararına ilk tepki!

Küresel piyasalarda alıcılı bir gün yaşanıyor. Piyasalardaki yükselişte ABD'de Hazine Bakanı Mnuchin'in, yeni destek paketi gelebileceğine dair açıklamaları etkili oldu.

Uluslararası piyasalarda artan corona virüs vakalarıyla birlikte riskten kaçış hareketleri doların değerini yükseltirken dolar/TL'de bir süredir sakin seyir hakim.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bugün dolar/TL 6,83'ten el değiştirirken euro/TL 7,66 düzeyinde seyrediyor.

Altının gram fiyatı 387,92 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dün Asya piyasalarında Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise 1.763,97 dolarda yer alıyor.

Altının gramı 400 TL rekorunu kıracak mı ?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı