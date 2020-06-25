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  4. 25 Haziran 2020 14:11

İşte dolar, euro ve altında Merkez'in faiz kararına ilk tepki!

Bugün dolar/TL 6,85 TL'den, euro/TL ise 7,71'den Gram altın ise 388 lira seviyesinden güne başlamıştı. Merkez Bankası, bugün beklentilerin aksine politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te bıraktığını açıklarken piyasaların da bu karara tepkisi belli oldu.

İşte dolar, euro ve altında Merkez'in faiz kararına ilk tepki!
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Küresel piyasalarda alıcılı bir gün yaşanıyor. Piyasalardaki yükselişte ABD'de Hazine Bakanı Mnuchin'in, yeni destek paketi gelebileceğine dair açıklamaları etkili oldu.

Uluslararası piyasalarda artan corona virüs vakalarıyla birlikte riskten kaçış hareketleri doların değerini yükseltirken dolar/TL'de bir süredir sakin seyir hakim.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bugün dolar/TL 6,83'ten el değiştirirken euro/TL 7,66 düzeyinde seyrediyor. 

Altının gram fiyatı 387,92 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dün Asya piyasalarında Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise 1.763,97 dolarda yer alıyor.

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