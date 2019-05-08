İşte İstanbul'da yenilenecek yerel seçimlerin ekonomiye etkisi

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, zaten zor durumdaki ekonominin iki koldan birden daha da yıpranmasına yol açacak. Ekonomi bir cephede artan döviz kuru ve faizin ağır baskısını yaşarken, diğer cephede yeni seçim vaatlerinin faturası altında ezilecek. Seçim, iktidarla zam pazarlığına oturmaya hazırlanan işçi ve memur ile bin liralık bayram ikramiyesine zam bekleyen emekliler için ise adeta piyango oldu.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre ekonomi, referandum, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler, erken genel seçim ve yerel seçimler derken şimdi de tekrarlanacak İstanbul seçimiyle karşı karşıya kaldı. Seçimler yüzünden ekonomide belirsizlik artarken, üretim ve yatırım düşüyor, kur, enflasyon ve faizler artıyor, ekonomiyi ayağa kaldırabilecek reformlar askıya alınıyor, içi boş vaatler ekonominin yükünü artırırken bütçe açığı olağanüstü boyuta ulaşıyor.

Seçimin tekrarlanacağının açıklanmasıyla döviz kuru yükselmeye başladı. Bu şirketlerin mali dengesini bozacak. İktidar köprü, otoyol ve şehir hastaneleri gibi mega yatırımları döviz üzerinden garanti ödemeli yaptırdığı için dövizdeki her artış bütçe açığını daha da artıracak. Aynı dış borçlarını karşılayabilmek için daha çok TL ödemek zorunda kalan özel sektörün de mali yapısı bozulacak. Kur ve faizlerdeki artış zam dalgasını getirirken halkı alım gücü düşecek, yoksulluk daha da artacak.

İşçi, memur ve çiftçi ne bekliyor?

Sürpriz seçim, memurdan emekliye, işçiden çiftçiye kadar geniş kesimler için adeta piyango oldu:

– 200 bin kamu işçisi yüksek zam almayı umuyor.

– Memur ve işçiler ağustostaki toplu sözleşme için yüksek zam sözü almak istiyor. Emeklilerse bin liralık bayram ikramiyesine %26 zam bekliyor.

– Emeklilikte yaşa takılanlar şansını bir kez daha deneme imkanı bulurken, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkarılmasını istiyor.

– İşçilerin karşı çıkacak Kıdem Tazminatı Fonu'nun rafa kalkması bekleniyor.



