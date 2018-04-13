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  4. 13 Nisan 2018 11:28

Maliye Bakanı'ndan dolar açıklaması: Merak etmeyin...

Maliye Bakanı Ağbal, döviz ve petroldeki dalgalanmanın durulacağını söyledi.

Maliye Bakanı'ndan dolar açıklaması: Merak etmeyin...
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, döviz ve petrol fiyatlarındaki artış ile ilgili olarak ''Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek" dedi.

ERTEM: KUR OYNAKLIĞINA KARŞI ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, kur tarafında önemli bir oynaklık olduğunu ve ilgili gerekli önlemlerin önümüzdeki dönemde atılacağını belirterek, "Nisan sonuna kadar bunları göreceğiz" dedi.

Ertem, şimdilik dövizle borçlanmaya sınır gibi bir kısıtlamanın getirileceğini düşünmediğini dile getirdi.

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dolar , petrol
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