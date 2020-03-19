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  4. 19 Mart 2020 13:56

Merkez Bankası'nda koronavirüs ertelemesi

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Merkez'den yapılan açıklamada; 'Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan bankamız 88. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.' denildi.

Merkez Bankası'nda koronavirüs ertelemesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.

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merkez bankası , tcmb
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