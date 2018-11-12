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  4. 12 Kasım 2018 09:23

Moody’s’den Türkiye’ye uyarı

Moody's Küresel Kredi Görünümü raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'de yaşanan politik gelişmelerin not indirimi için risk yarattığına dikkat çekildi.

Moody’s’den Türkiye’ye uyarı
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Moody’s raporunda küresel ekonominin üzerindeki riskleri fonlama maliyetlerinin yükselmesi, likiditenin sıkılaşması ve piyasa dalgalanmalarının artışı olarak sıraladı.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomi için tehdit oluşturduğuna vurgu yapılan raporda Brexit sürecindeki Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği ile yeni bir ticaret anlaşması yapıp yapmayacağının ekonomi için önemine değinildi.

Moody’s 2019 yılında çevreyle dost karbon ekonomisinin yükselişe geçeceğini öngörüyor. Kuruma göre sürdürülebilir malzemelerden yapılan ürünlere ilgi önümüzdeki yıl artacak.

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