Moody’s’den Türkiye’ye uyarı

Moody’s raporunda küresel ekonominin üzerindeki riskleri fonlama maliyetlerinin yükselmesi, likiditenin sıkılaşması ve piyasa dalgalanmalarının artışı olarak sıraladı.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomi için tehdit oluşturduğuna vurgu yapılan raporda Brexit sürecindeki Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği ile yeni bir ticaret anlaşması yapıp yapmayacağının ekonomi için önemine değinildi.

Moody’s 2019 yılında çevreyle dost karbon ekonomisinin yükselişe geçeceğini öngörüyor. Kuruma göre sürdürülebilir malzemelerden yapılan ürünlere ilgi önümüzdeki yıl artacak.

Yeni haftanın ilk gününde dolarda son durum