Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !

Haftanın son işlem gününde dolar/TL dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün 5,74-5,75 bandında hareket eden dolar kuru gün içinde en yüksek 5,7577 TL seviyesini görmüştü. Bugün bankalararası piyasada dolar/TL 5,77 TL'den güne başladı ve saat 09:50 civarında 5,81'e kadar yükseldi. Euro/TL ise 6,58 TL civarında seyrediyor.

TCMB’nin net rezervlerindeki gerileme de devam ederken, analistler son dönemde TL’nin değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığını belirtiyor. Söz konusu alanlarda pozitif bir gelişme olmadıkça gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı göstermeye devam etmesi oldukça olası. Dolar/TL saat 13.44 itibarıyla ile 5.8154/ 5.8165 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bu noktada piyasalar İstanbul’da seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğini yakından takip ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün AKP’nin Büyükçekmece’de yerel seçimin iptali başvurusunu görüşmeye başlarken, AK Partili yetkililer yerel seçim sonuçlarının İstanbul açısından berraklaşmadığını belirterek, olağanüstü itiraz yoluna başvuracaklarını açıklamıştı.

“ABD-TÜRKİYE HABERLERİ ETKİLİ OLACAK”

Gedik Yatırım’ın notunda, “S400 ve F35 konusunda gelen açıklamalar ABD–Türkiye ilişkilerine dair endişeleri gündemde tutuyor. Son dönemde seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve artan endişelere bağlı olarak TL varlıklarda satış baskısı ve volatilitenin artış kaydettiği görülüyor. YSK’dan gelecek açıklamalar ile ABD–Türkiye temalı haber akışları fiyatlamalar üzerinde etkili olacak” denildi.

Öte yandan dün 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yükselişin de TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dün 19 baz puan artışla 431 baz puana çıkarak yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri de TCMB’nin döviz rezervlerindeki düşüşün ardından kayıplarını artırdı.

REZERVLER ÜÇ HAFTADIR AZALIYOR

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz rezervleri Mart başından itibaren aralıksız ilk üç haftada toplamda 9.1 milyar dolar azaldı.

Lokal bireysellerin döviz mevduatı altı ay kesintisiz her hafta arttıktan sonra yerel seçimi takip eden haftada ilk kez düşüş gösterdi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından dün G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için gittiği Washington’da, birçok uluslarası fon ile yaptığı görüşmelerin yanında JP Morgan’ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketini ve yeni dönem ekonomi politikalarını anlattıklarını duyurdu.

PAKETİN PİYASAYA ETKİSİ OLMADI

Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verirken, reform paketine piyasa tepkisi nötr olmuştu.

Reformların bazı unsurlarını olumlu olarak niteleyen analistler ise programı bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli görürken, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirttiler.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 29 Mart’ta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta yüzde 17.71, valörde son işlemde yüzde 17.38 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün ise spot kapanışta yüzde 22.7, valörde son işlemde yüzde 22.20 seviyesindeydi.