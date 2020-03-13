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  4. 13 Mart 2020 15:52

Piyasalar yangın yeri! Dolar/TL 6,30'u da aştı!

TCMB Mart Beklenti Anketi'nde 2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL'ye yükseldi. Faiz ve enflasyon beklentisi ise geriledi. Öte yandan serbest piyasada Dolar/TL 6,30'u da aştı!

Piyasalar yangın yeri! Dolar/TL 6,30'u da aştı!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. 2020 sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde 6,51 TL’den 6,66 TL’ye yükseldi.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3’e geriledi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,06 iken, bu anket döneminde yüzde 9,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,61 iken, bu anket döneminde yüzde 9,51’e düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 11,02’den yüzde 10,33’e geriledi.

PİYASALARDA SON RAKAMLAR

Dün en düşük 6,2072, en yüksek 6,3205 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 6,3168'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yatay bir seyirle 6,3190'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,0790'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9370'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1205, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 97,4 seviyelerinde bulunuyor.

Uzmanlar, küresel pay piyasalarının yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini yaşadığını, merkez bankalarının ise ekonomik aktiviteyi desteklemek için birbiri ardına adımlar attığını ifade etti.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 321 liradan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 523 lira, Cumhuriyet altını da 2.133 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.590 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

Dün, altının ons fiyatının önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 1.633 dolara kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, diğer varlık fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle yatırımcıların, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmaya yönelmiş olabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, 1.630 doların destek konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.


 

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