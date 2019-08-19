Piyasalarda bayram havası sona erdi; dolar yükselişe geçti

Türk lirası, geçen hafta dolar karşısında 5.6355 ile 5.5351 seviyeleri arasında işlem görmüştü.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeler, Avrupa ve Orta Doğu'daki siyasi ve jeopolitik gerginlikler gelişen ülke paraları üzerinde etkili olabilir.

Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kansas City Fed'in Cuma günkü yıllık Jackson Hole toplantısında vereceği mesajlar ABD para politikasının yönüne ilişkin ipucu verebilir.

Kur, TSİ 16:54'te yüzde 1 artıda 5.6320 seviyesinden alıcı buldu. Türkiye 2 yıllıklarının faizi hafifçe artıda yüzde 15.72 oldu. Lira, Bloomberg tarafından takip edilen 24 piyasa parası arasında Pazartesi günü en fazla değer kaybeden para oldu. Dolar, Pazartesi günkü erken işlemlerde G – 10 paraları karşısında sınırlı yükseldi.

Euro ise 6,26 TL'den işlem görüyor.