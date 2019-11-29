Yapılandırma hakkını kaybedenlere iyi haber

Dünya Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre, 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aralık ayı sonunda yeni bir ekonomi paketinin Meclis gündemine gelebileceği belirtildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vergi ve prim borçlarını yapılandıran ancak ödemelerini düzenli yapmadığı için yapılandırmadan çıkanlarla ilgili yeni bir çalışma üzerinde duruluyor. Piyasalarda bu yönde bir süredir beklenti bulunduğu, bu yönde yeni bir şans tanınmasına ihtiyaç olduğu dile getiriliyor.

Hazırlanacak ekonomi paketinde 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak esnafın Ahilik Fonu kesintisinin de ertelenmesine ilişkin bir düzenlemeye gidilebileceği belirtiliyor.

Yasal düzenleme ile oluşturulacak ahilik fonuna sigortalıların her ay prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2, devletin ise yüzde 1 oranında pay aktarması öngörülüyor. Ahilik Fonu, İşsizlik Sigorta Fonu gibi çalışacak. Getireceği yük nedeniyle esnaflar bir yıl daha ertelenmesini istiyorlar. Pakette öğrencilerin borçlarına yönelik düzenlemenin de gireceği belirtiliyor.

