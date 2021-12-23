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Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Bakanlıktan açıklama geldi

Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Bakanlıktan açıklama geldi

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplantı sonrası açıklama yaptı.

Bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk de katıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında ikinci kez toplanan Finansal İstikrar Komitesi'ne ilişkin, "Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

 

Etiketler finansal istikrar komitesi nureddin nebati
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