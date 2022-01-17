Fitch'ten Türkiye'ye kritik uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin, "Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var" sözleri gündemdeyken, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’ten uyarı geldi. Fitch, Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda, "Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var" açıklaması yaparak, "Birilerinin bize söylediği ve öğrettiği şeyin dışına çıkıyoruz, bu yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu sözlerin ardından Fitch'ten Türkiye'ye heterodoks politika uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirtildi.

Fitch Ratings, Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor” dedi.

Artan enflasyon ve heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirten kurum, enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye’nin kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch Ratings, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu ifade etti.